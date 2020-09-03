В ЗАТО Александровск могут уволить чиновников по примеру Мурманска

Ремонт пяти домов в ЗАТО "Александровск" повис в воздухе. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Для чиновников, отвечающих за ремонтные работы, наступила тяжелая пора. До октября работы надо завершить, будть то приведение в порядок дорог или многоквартирных домов. Но год за годом оказывается, что что-то да не успели сделать.

На этой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис остался недоволен ситуацией в ЗАТО Александровск. Здесь, как сообщил министр строительства Владислав Сандаурский, до сих пор не приступили к ремонту пяти домов. Заказчиком работ стал муниципалитет.

- Работы в плане есть. Подрядчика держим на контроле. Плохо, что начинаем в это дождливое время, осень, понятное дело... - попытались прокомментировать ситуацию в администрации ЗАТО Александровск.

Но никакие оговорки, что задержка произошла из-за корректировок планов, главу региона не устроили.

- Больше слушать не хочу. Делаю контрольному управлению поручение разобраться. Как по Мурманску, соответсвующие лица должны понести наказание. Вне зависимости от того, муниципалитет отвечает или областное ведомств: не сделали – пусть кто-то другой работает, - был категоричен Андрей Чибис.

Напомним: сразу три чиновника из Мурманска на прошлой недели лишились рабочих мест из-за проблем с ремонтом дорог, скверов и монтажа трубы в Росляково.

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