Погода в Мурманске и области на 3 сентября 2020 года: до +20 градусов и без дождей

Погода радует теплом северян. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

Начало осени уже радует жителей Мурманской области бабьим летом. Погода перестала быть капризной и холодной - видимо решила, что невзгод северянам и без того хватает.

- 3 сентября на Кольском полуострове, под влиянием северо-западной периферии антициклона на севере Европейской части России, будет преобладать теплая, сухая погода. В этот день ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8, днем +15+20 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Долго ли продержится такое удовольствие? По прогнозам синоптиков, уже 4-6 сентября основным погодообразующим фактором станет многоцентровая циклоническая депрессия в Норвежском море, в этот период по Мурманской области сохранится теплая погода, но уже с дождями. Так что зонтики далеко не убираем.

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