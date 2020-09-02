Жители Мурманска в медицинских масках похитили из магазина 39 элитных часов стоимостью 3,5 миллиона рублей

Мужчин заключили под стражу. Фото: unsplash.com

В Москве попались в руки правоохранителей два грабителя из Мурманска, которые наворовали элитных часов на несколько миллионов рублей. "Повелители времени" действовали максимально осторожно, но все же не смогли улизнуть от закона.

О дерзком преступлении сообщил в полицию владелец салона в заполярной столице. Он рассказал, что двое мужчин, лица которых были спрятаны под медицинскими масками, вскрыли витрину и похитили 39 аксессуаров стоимостью около 3,5 миллионов рублей. При этом находившиеся в торговом зале продавцы и покупатели ничего не заметили.

- Стражи порядка установили, что преступление могли совершить двое ранее неоднократно судимых местных жителей. Также оперативникам стало известно, что для продажи похищенного сообщники отправились на автомобиле в Москву, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В арендованной в центре столицы квартире северян задержали. В ходе обыска полицейские обнаружили 30 наручных часов, а также мобильные телефоны, сим-карты, портативные радиостанции и другие предметы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере". Мужчинам предъявлено обвинение, сейчас они заключены под стражу.

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