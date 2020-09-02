Никаких фейерверков и алкоголя: на одной из баз отдыха в Мурманске запретили шуметь

Глава администрации города потребовал исполнения федерального законодательства. Фото: администрация Мурманска

Глава администрации Мурманска Евгений Никора заинтересовался базой отдыха, которая расположена в областном центре на улице Зои Космодемьянской. На сие заведение уже не раз поступали жалобы, что посетители слишком громко себя ведут, нарушая общественное спокойствие.

- В очередной раз я приехал туда и в разговоре с руководителем базы отдыха жестко потребовал, чтобы беспрекословно исполнялось федеральное и региональное законодательство, которое требует не шуметь на территории комплекса, не распивать алкоголь и не использовать пиротехнику, - отметил на личной странице в соцсетях Евгений Викторович.

Соответствующие объявления размещены во всех домиках. Также эти правила прописаны в договорах аренды, которые клиенты заключают с администрацией базы отдыха. По словам Евгения Никоры, специалисты городской администрации вместе с правоохранительными органами будут регулярно заглядывать с проверкой на территорию заведения, особенно в вечернее время.

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