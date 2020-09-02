Куда поехали мурманские абоненты Tele2 после ослабления карантинных ограничений

Tele2 на основе big data проанализировала поездки клиентов из Мурманской области в регионы России в первые два летних месяца.

Tele2 на основе big data проанализировала поездки клиентов из Мурманской области в регионы России в первые два летних месяца. Несмотря на действие в регионе режима ограничений, общее число поездок северян по стране практически не изменилось. Оживление туристической активности началось в конце мая. Топ южных направлений для путешествий возглавил Краснодарский край, а вот Крым оказался только на четвертом месте.

Жители Мурманской области активно путешествуют по соседним регионам. После ослабления ограничений в начале лета 2020 года клиенты Tele2 в Мурманской области активно перемещались за пределами домашнего региона: его покидали также часто, как и в тот же период 2019 года. Основной вклад в рост общего числа путешествий внесли перемещения северян по Краснодарскому краю, а также в Санкт-Петербург, Вологодскую область и в Республику Карелию. Несмотря на то, что количество путешествующих абонентов практически не изменилось, объем скачанного трафика за пределами домашнего региона вырос на 41%.

Число путешествующих на юг сократилось, но в начале июля количество поездок пошло вверх. Эпидемия коронавируса не отменила сезон отпусков, а сдвинула его начало на середину июля, когда мурманчане стали чаще выезжать на юг России. Во вторую неделю июля число поездок в Краснодарский край, Республику Крым, Волгоградскую и Ростовскую области выросло на 26% по сравнению с предыдущей семидневкой. В конце июля этот тренд сохранился – плюс 7% за последнюю неделю месяца.

Среди южных направлений в этом году лидирует Краснодарский край – туда отправились 69% путешествующих на юг северян.14% выбрали Ростовскую область, 9% уехало в Волгоградскую область, примерно 8% – в Республику Крым.

Несмотря на оживление туристического потока в середине июля и отсутствие возможности отдохнуть за границей, общее число поездок на российский юг снизилось по сравнению с прошлым годом в 2 раза год к году.

Для исследования data scientists Tele2 использовали обезличенные данные о клиентах оператора, которые проводили ночи в Мурманской области в феврале 2020 года – до начала периода самоизоляции. Этот критерий специалисты по анализу данных ввели для объективности оценки – чтобы в выборку попали клиенты оператора, которые постоянно проживали в регионе до начала пандемии. Для наиболее точного отражения динамики поездок уникальные абоненты учитывались в рамках одной недели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru