Жительница Мурманска ударила сына в живот ножом, а он попросил ее не наказывать

Женщина прибегнула к физической расправе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ссора между сыном и матерью закончилась весьма плачевно - вместо того, чтобы решить конфликт мирным путем, женщина схватилась за нож.

Дело произошло в Мурманске 16 апреля этого года. 64-летняя северянка, будучи пьяной, поругалась с 42-летним сыном и с силой пырнула того 17-сантиметровым ножом в живот. Мужчина получил ранения передней брюшной стенки, которое оценивается как тяжкий вред здоровью.

В итоге на женщину завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия". Ей вынесли обвинительный приговор.

- На судебном заседании пострадавший мурманчанин просил не лишать мать свободы. Ленинский районный суд, учитывая преклонный возраст северянки и ряд смягчающих вину обстоятельств, а также позицию потерпевшего, назначил женщине 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Кроме того суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденной 47 тысяч рублей, затраченных на лечение ее сына. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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