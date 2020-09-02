Мурманская область вошла в число регионов с высоким популяционным иммунитетом к коронавирусом

У жителей Мурманской области оказался хороший иммунитет к коронавирусу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В августе в Мурманской области началось тестирование на популяционный иммунитет к коронавирусу, которое охватило порядка 3 тысяч человек. Напомним: начать проверку планировали еще весной, но из-за роста числа заболевших пришлось это отложить.

И вот тесты сделаны, но оперативный штаб региона пока результаты не обнародовал. Зато о том, что в Мурманской области высокий популяционный иммунитет, заявили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил "РИА Новости", что уровень устройчивости к коронавирусу в Заполярье более 20%.

- Было исследование, в 11 из 26 регионов уровень популяционного иммунитета составил более 20%. Это Калининград, Амурская область, Татарстан, Мурманская область, Астраханская, Санкт-Петербург, Тюменская области и Москва, - сообщил Дмитрий Песков.

Правда причину, почему именно в этих субъектах такой высокий показатель, пока не назвали.

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