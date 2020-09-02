Андрей Сысоев требует у главы администрации Мурманска опровергнуть увольнение Александра Накая

Андрей Сысоев выступил в защиту главного чиновника по благоустройству заполярной столицы. Фото: администрация МО

В последнее время в Мурманске идут кадровые перестановки - головы летят одна за другой. Так, одним из тех, кто лишился своего поста, стал директор МАУК "Мурманские городские парки и скверы" Александр Накай. Произошло это из-за никудышной реконструкции сквера у памятника Кирова. Чиновника уволили, пока он был в отпуске.

В дело вмешался глава Мурманска Андрей Сысоев, который требует у главы администрации Евгения Никоры опровергнуть информацию об увольнении Александра Накая, считая эту отставку неправомерной.

- Я написал письмо Евгению Никоре, в котором задаю ему ряд вопросов, касаемо увольнения директора МАУК "Мурманские городские парки и скверы". Меня интересует что стало причиной снятия его с должности. Александр Накай находится в отпуске, и его увольнение - грубейшее нарушение трудового законодательства. Кроме того, неизвестно, проводилось ли уголовное расследование, а также закончены ли проверки по факту реконструкции сквера у памятника Кирову. Запрашиваю у главы администрации Мурманска все итоговые документы по всем контрольным мероприятиям с выводами, - отметил Андрей Сысоев.

Глава Мурманска просит Евгения Никору сделать опровержение об увольнении Александра Накая и предоставить ответ не позднее 7 сентября.

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