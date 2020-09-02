Андрей Чибис поручил разработать программу поддержки оленеводства в Мурманской области

Оленеводство в Мурманской области власти обещали поддержать. Фото: Олег ФИЛОНОК

Олени в Мурманской области стали одной из достопримечательностей. А хотелось бы, чтобы они были еще и экономическим фактором. Сейчас даже не все северяне знают, где купить оленину, что уж говорить о туристах, а блюда из оленины подают далеко не во всех заполярных ресторанах и кафе. А ведь можно наладить эту сферу.

Соответствующее поручение дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на заседании правительства.

- В нашей области, на Кольском полуострове оленеводство, безусловно, является одной из самых перспективных отраслей. Поэтому прошу региональное министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства проработать вопрос отдельной, более системной помощи оленеводческой отрасли и предложить региональную программу поддержки, - отметил Андрей Владимирович.

В частности, благодаря помощи властей можно будет наладить рынок сбыта продукции или, например, больше включить оленину в рацион северян.

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