Появилось видео с места ДТП в Росляково, где молоковоз столкнулся с Chevrolet

ГАЗ опрокинулся на дорогу. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Утро 1 сентября ознаменовалось серьезным ДТП. Напомним: в Росляково в Мурманске столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и молоковоз. Случилось это на улице Военных строителей в районе дома №18 - автоподъезд к Североморску.

Появилось видео, на котором видно, что молоковоз опрокинулся на проезжую часть и завалился на бок. А побитая и помятая иномарка стоит неподалеку. В дорожно-транспортном происшествии пострадали оба водителя, которым оказали медицинскую помощь. Повезло еще, что все не обернулось летальными исходами.

Госавтоинспекторы настоятельно просят автовладельцев и пешеходов быть как можно внимательнее и осторожнее на дорогах, чтобы избежать плачевных последствий.

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