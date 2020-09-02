ДТП в Североморске: водитель сбил ребенка, перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора

Водитель Renault Logan пытался затормозить, когда увидел бегущего ребенка. Фото: vk.com/severomorsk_online

День знаний в Североморске закончился госпитализацией школьника. Сколько бы не говорили в школах про правила дорожной безопасности

- Первого сентября в 18.10 в районе дома 25 по улице Советская водитель Renault Logan, двигаясь со стороны улицы Падорина в сторону улицы Северная Застава, допустил наезд на пешехода 2012 года рождения, который перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на запрещающий сигнал светофора. Мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Как сообщают очевидцы аварии, мальчик не дождался зеленого и побежал через дорогу. Водитель пытался затормозить, когда увидел ребенка, но машина не успела остановиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За школы в Мурманской области, которые не успели подготовить к Первому сентября, накажут и подрядчиков, и заказчиков. В одном из учреждений дети будут учиться там, где успели потрудиться строители (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru