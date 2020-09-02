Министр строительства Мурманской области: "Краеведческий музей находится в зоне критики"

Краеведческий музей должен открыться 18 мая 2021 года. Фото: правительство Мурманской области

Еще в марте областной краеведческий музей закрылся на реконструкцию. Изначально планировалось, что работы будут длиться два года, но после все же здание решили открыть 18 мая 2021 года, когда будет отмечаться Международный день музеев. Вроде, они только начались, а уже идут со скрипом.

- Музей находится пока в зоне критики, потому что те работы, которые сделаны, приняты быть не могут до подтвержения технических моментов в экспертизе, - отметил министр строительства Владислав Сандурский.

Проблемы возникли с ремонтом фасада и кровли - ими занимаются слишком медленно. По остальны пунктам пока вопросов нет.

- После реконструкции в музее будут развернуты интерактивные зоны, оснащенные мультимедийным оборудованием, появится возможность демонстрировать выставки в онлайн-формате. Для людей с ограниченными возможностями здоровья посещение музея станет более удобным – будет установлен пассажирский лифт, также предусмотрен грузовой подъемник. Чтобы не уменьшать площади экспозиционного пространства, принято решение лифтовую группу пристроить, вписав в архитектурный облик здания, - сообщили в правительстве Мурманской области.

А пока идет реконструкция, музей работает на улице Полухина. Жителям и гостям Мурманска доступны выставки и другие мероприятия. Например, ко дню окончания Второй мировой войны.

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