Погода в Мурманске и области на 2 сентября 2020 года: днем тепло, а ночью - заморозки

Погода не перестает удивлять! Фото: Ольга ЗАСУХИНА

Погода дарит нам контрасты, продолжая качаться, как маятник. В ближайшие дни в Мурманской области будет тепло, хотя ночью вполне можно продрогнуть. В общем, ожидаем бабье лето с толикой морозца.

- С 1 по 3 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной, северо-западной периферии антициклона, смещающегося с юга Скандинавского полуострова на север Европейской части России. В эти дни в Мурманской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха, хотя в ночные часы в отдельных районах сохранятся заморозки, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, 2 сентября в регионе будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8, местами заморозки до -2 градусов, днем +13+18.

Кроме того, на западе Кольского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности, так что походы в лес лучше пока отложить.

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