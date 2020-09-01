Мурманскому морскому торговому порту 105 лет!

1 сентября ММТП отмечает 105-й день рождения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманский морской торговый порт - старший брат Мурманска. Сначала на берегу Кольского залива появились причалы и суда, а затем стал расти крупнейший за Полярным кругом город.

1 сентября старейшее предприятие столицы Заполярья отмечает день рождения: сегодня ему 105 лет!

Сначала появился Мурманский морской торговый порт, а затем - Мурманск. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Уважаемые друзья, работники и ветераны Мурманского морского торгового порта! Поздравляю вас со 105-летием нашего предприятия. Это наш общий праздник, ведь именно строительство порта дало решающий импульс для рождения Мурманска и развития края. Он стал той опорой, благодаря которой перед сотнями тысяч людей открылись принципиально новые возможности: обживать арктические просторы Мурмана, возводить города и промышленные предприятия, строить счастливую жизнь, растить и воспитывать детей, - поздравил генеральный директор АО "Мурманский морской торговый порт" Алексей Рыкованов.

Редакция "Косомольской правды"-Мурманск" поздравляет Мурманский морской торговый порт с праздником!

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