700 килограммов деликатесов: в Туломе накрыли нелегальный крабовый цех

Злоумышленники наловили краба на 2 миллиона рублей. Фото: скрин

Браконьеры все никак не успокоятся, продолжая незаконно ловить камчатского краба в Баренцевом море. В итоге, их самих же ловят правоохранители. Так, в Туломе пограничники задержали группу любителей морских деликатесов, организовавших в поселке подпольный крабовый цех.

- В нежилом строении сотрудники пограничного управления ФСБ России обнаружили нелегальный цех, где в антисанитарных условиях осуществлялась переработка камчатского краба. Изъято более 700 килограммов ценных ракообразных и готовой продукции без документов, подтверждающих законность происхождения. Ориентировочная стоимость незаконно добытого краба - свыше 2 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Сейчас проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Напомним: мурманские браконьеры получили миллионные штрафы за незаконную ловлю камчатского краба. Любители морских деликатесов пытались вывезти за пределы региона два грузовика ценных ракообразных.

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