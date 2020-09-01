В Абрам-мысе пятеро спасателей искали в лесу заблудившегося грибника

Мурманчанин сам вышел на дорогу. Фото: vk.com/szrpso

Грибников, которые выходят на "тихую охоту" и теряются в чаще деревьев, всегда хватает. Так и 44-летнему жителю Мурманска, отправившемуся пособирать грибы в последние дни лета, понадобилась помощь спасателей, когда он заплутал в районе Абрам-Мыса.

- 30 августа мужчина позвонил в службу спасения и сообщил, что заблудился в лесу. В 21.05 на поиски выдвинулись пять спасателей с машинами и квадроциклом. Но пока северянина искали, он сам смог выйти к остановке Три Ручья и сообщил об этом. Медицинская помощь ему не потребовалась, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Напомним: 29 августа мурманские спасатели целую ночь искали в лесу заблудившихся северян - мужчина и женщина потерялись в окрестностях Дровяного. А под Апатитами в лесополосе блуждал 90-летний грибник, который утром сам смог найти путь домой.

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