Госавтоинспекторов Карелии поблагодарили за помощь 65-летней женщине-водителю и ее пассажирке из Мурманской области

Бравые полицейские помогли северянкам. Фото: 10.мвд.рф

Госавтоинспекторы Карелии в очередной раз со всей душой помогают жителям Мурманской области, попавшим в беду.

Так, руководитель карельской Госавтоинспекции Андрей Червочкин получил письмо от 65-летней Марины Алексеевны с просьбой поощрить сотрудников ГИБДД. Автор письма с приятельницей возвращались из отпуска домой в Мурманскую область на машине, когда произошла неприятность. Примерно в 18 километрах от Сегежи иномарка сломалась, и женщины не смогли продолжить свой путь. Вдобавок, мобильная связь не ловила, что осложнило ситуацию.

- Путешественницы набрали телефон экстренной службы. Вскоре прибыл экипаж ДПС: Константин Архипов, Сергей Щербаков и Марат Ферзилаев. Полицейские выяснили причину неисправности и отметили, что на месте починить авто невозможно. Марина Алексеевна в письме отметила: "они взяли на себя все вопросы по эвакуации, сделали это так, как бы это сделали наши сыновья", - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Карелия.

Оставив автомобиль специалистам сервиса, инспекторы помогли северянкам найти место отдыха. Когда транспорт отремонтировали, подруги, набравшиеся сил, продолжили свой путь. Ну, и не забыли после возвращения выразить признательность карельским полицейским. Руководство объявило инспекторам ДПС благодарность за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Напомним: недавно полицейским из Беломорска объявили благодарности за помощь пострадавшим в ДТП жителям Мурманской области.

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