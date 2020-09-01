В Мурманской области нельзя купить алкоголь 1 сентября

Праздновать День знаний придется трезвым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кто-то любит отмечать День знаний с книгой в руках, а кто-то - с бутылкой горячительного напитка. Однако второй вариант вряд ли получится организовать: 1 сентября в Мурманской области запрещена продажа алкоголя. Так что придется северянам праздновать этот день на трезвую голову.

- В соответствии с пунктом 2 статьи 5.1 Закона Мурманской области, 1 сентября запрещена розничная продажа алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, в магазинах на всей территории Мурманской области. Данное ограничение не относится к предприятиям общественного питания, - сообщили в управлении по лицензированию министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Для профилактики нарушения запретов ведомство напоминает о возможности заблаговременно установить электронную блокировку продаж в используемой кассовой технике.

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