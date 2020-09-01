Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: социальные учреждения вернулись к обычному режиму работы

Дома престарелых и дома ребенка будут работать как обычно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость коронавирусом в Мурманской области снижается, и жизнь постепенно возвращается в прежнее русло. Так, специализированные учреждения для детей и взрослых вновь заработают в обычном режиме. Напомним: в июле многие социальные организации региона перешли на вахтовый метод работы, чтобы не допустить распространения COVID-19.

- 1 сентября с ряда учреждений, подведомственных министерству соцразвития и минздраву, снимаются ограничения по особому режиму работы из-за коронавируса. В период пандемии некоторые Дома ребенка, интернаты для престарелых и центры соцобслуживания перешли на круглосуточный закрытый формат. Стабилизация обстановки позволяет им вернуться к стандартному режиму работы. Соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Чибисом, - сообщили в оперштабе при правительстве Мурманской области.

Напомним: 1 сентября в Заполярье снимается ряд ограничений, введенных из-за ковида.

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