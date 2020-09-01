Определена дата телеэфира игры КВН с участием Сборной Снежногорска

Сборная Снежногорска заняла первое место в четвертьфинале Высшей Лиги. Фото: vk.com/snezhnogorskkvn

Уже 26 сентября Сборная Снежногорска "Мурманск - столица Арктики" сыграет в полуфинале Высшей Лиги КВН. Желаем землякам только победы! А пока можем посмотреть, как северяне выиграли путевку в новый этап и о чем же шутили так искрометно, что покорили жюри.

6 сентября в 22.00 Первый канал покажет телевизионную версию четвертьфинала с участием наших веселых и находчивых.

- Играют Сборная Снежногорска («Мурманск - столица Арктики»), «Полуостров» (КФУ, Симферополь), Сборная «Татнефти» (Альметьевск), «Юра» (Университет «Синергия», Москва), «Я обиделась» (Сборная ВУЗов НГУ и МИСиС), - рассказали в Международном союзе КВН.

Напомним, Сборная Снежногорска в той игре одержала победу. А недавно команда выступила на фестивале "Голосящий КиВиН-2020", откуда привезла "Большого Кивина в темном".

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