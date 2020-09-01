Число умерших от коронавируса в Мурманске на 1 сентября 2020 года составило 162 человек

За сутки в Мурманской области число жертв коронавируса увеличилось на три человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти весь август оперативный штаб ежедневно сообщал о новых летальных случаях от коронавируса. В "лучшем" случаев - одна жерта за сутки, но однажды стало известно сразу о пяти погибших.

Напомним: 28 августа в регионе впервые с начала месяца не выявили смертей от COVID-19. 31 августа снова была тишина. По данным регионального оперативного штаба, число жертв COVID-19 так и осталось на отметке в 159 жертв.

Увы, первый день осени не порадовал. Число летальных случаев выросло за сутки на три - до 162.

Общее число заболевших в Мурманской области составляет 12892, прирос за последние 24 часа - 65 случаев. Больше всего, по традиции, в Мурманске - 48 новых больных. Также зараженных выявили в Североморске и Печенгском районе. При этом число выздоровевших в Заполярье составляет уже 10454 человека.

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