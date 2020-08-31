Житель Мурманской области побил стеклянной бутылкой посетителя бара в Карелии

Северянина приговорили к обязательным работам. Фото: unsplash.com

Житель Мурманской области натворил незаконных дел, приехав в отпуск в Карелию в июле прошлого года. В один из летних дней, когда он проводил время в поселке Лоухи, подвыпивший мужчина отправился в отдыхать в местное увеселительное заведение. Ничем хорошим его присутствие там не закончилось.

- На крыльце бара между 31-летним северянином и жителем поселка произошел конфликт. Не желая выяснять причины ссоры и прибегать к помощи других людей для разрешения ситуации, приезжий несколько раз ударил стеклянной бутылкой по голове своего визави. Пострадавшему был причинен легкий вред здоровью, - сообщили в прокуратуре Республики Карелия.

В итоге, на дебошира завели уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ "Причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Будучи на скамье подсудимых, мужчина признал свою вину, раскаялся, но приносить извинения своему оппоненту не стал, так как объяснил, что причиной конфликта было вызывающее поведение пострадавшего.

Суд признал жителя Мурманской области виновным в совершении преступления и назначил 180 часов обязательных работ. Кроме того, удовлетворен иск прокурора о взыскании с осужденного 4,5 тысячи рублей - за понесенные затраты на оказание медицинской помощи жителю поселка.

Приговор суда вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудник Росстандарта Мурманской области признался во взятке в 200 тысяч рублей. Дело чиновника пойдет в суд (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru