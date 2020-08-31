Валентина Гунина из Мурманска вместе со сборной России победила в международной шахматной олимпиаде

Мурманчанка вместе с другими игроками завоевала "золото". Фото: ruchess.ru

30 августа прошел финал шахматной онлайн-олимпиады ФИДЕ (Международная шахматная федерация. - Ред.), за победу в котором боролись команды России и Индии.

Выиграв матч с общим счетом 1,5:0,5, команда России стала победительницей первой в истории шахматной онлайн-олимпиады! В составе российской сборной играла наша землячка - мурманчанка Валентина Гунина, которая помогла завоевать "золото".

- Поздравляю наших шахматистов и всех российских болельщиков с яркой и волевой победой в этом сложнейшем соревновании. Хотел бы отметить уверенную игру наших спортсменов и поблагодарить тренеров, - отметил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Масштабное интернет-событие началось 25 июля на платформе Chess.com и стало заменой 44-й Всемирной шахматной Олимпиады, перенесенной на 2021 год из-за пандемии коронавируса. На старт соревнований вышли 163 команды из самых разных стран. В составе каждой сборной - 6 основных участников и 6 запасных, включая минимум трех женщин, двух юниоров и юниорок.

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