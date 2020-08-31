В центре Мурманска сняли на видео проворного горностая

Через несколько минут хищник удрал по своим делам. Фото: скрин

По Мурманску снова бегают горностаи. Напомним: в июле маленького хищника с глазами-бусинками уже видели в центре города. И вот, этого юркого зверька заметили снова. Хвостатый попался на глаза местным жителям, когда они поднимались по деревянной лестнице. Видеороликом, как лесной дружок проворно прыгает туда-сюда, поделился мурманчанин Денис Бацманов в паблике "Мурманск" в "ВКонтакте".

В комментариях северяне отметили, что тоже не раз наблюдали в городе горностаев.

- Скакал один недавно по лужам навстречу. Смешной такой, мокрый, и хвост кверху, чтобы по мокрой земле не тянулся. Остановился, рассмотрел меня и прошмыгнул мимо по своим делам. Уже не боятся никого. Он - молодец, крыс ловит прекрасно. Будут во дворах вместо кошек, - рассказала северянка Галина Ананич.

Как сообщают в Кандалакшском заповеднике, часто эти хищники охотятся на мелких грызунов, не обращая внимания на человека. Бывают случаи, когда они селятся около рыбаков и воруют у них улов.

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