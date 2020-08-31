Житель Мурманска просил суд не лишать его свободы за повторное вождение в пьяном виде

Суд был непреклонен. Фото: Артем КИЛЬКИН

Автовладельца из Мурманска ждет колония: любитель ездить подшофе не смог разжалобить суд, как бы не старался.

Известно, что в прошлом году мужчину признали виновным за вождение в пьяном виде. Тогда ему назначили 200 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года. Однако такое наказание северянина не вразумило. Имея судимость, 24 марта этого года он снова сел за руль будучи не трезвым и попался в поле зрения сотрудникам ДПС. Освидетельствование подтвердило, что мурманчанин был пьян.

На мужчину завели уголовное дело по статье 264.1 УК РФ "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения аналогичного преступления". Сейчас ему вынесли приговор.

- Суд назначил жителю Мурманска 10 месяцев и 15 дней в колонии-поселении, с лишением водительских прав на 3 года. Мужчина вину признал, однако просил не лишать его свободы, - сообщили в прокуратуре Мурманской области. - Мурманский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденного, который просил изменить приговор и назначить наказание полегче. Жалобу северянина оставили без удовлетворения. Приговор уже вступил в законную силу.

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