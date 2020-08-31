Завершена установка новой дымовой трубы в Росляково

Труба готова к работе! Фото: Евгений Никора

Долгожданную дымовую трубу в Росляково наконец-то установили! Напомним: местные жители добивались замены конструкции, из которой шел черный едкий дым, несколько лет, и их просьбы были услышаны - на это дело из бюджета Мурманска выделили 25 миллионов рублей.

Установили новую трубу, которая гораздо выше предыдущей, с подсветкой и молниеотводом. Монтаж должен был быть завершена к 24 августа, но рабочие стали отставать от графика. В итоге, из-за срыва сроков на важном объекте должности лишилась руководитель отдела строительного контроля администрации Мурманска Галина Яковцева. И вот, немного с опозданием, 30 августа, труба все-таки готова. Можно вздохнуть с облегчением!

- Дорогие друзья! Хорошая новость для росляковцев и всех мурманчан: мы закончили монтаж дымовой трубы в Росляково, котельная запущена в работу! Тепло уже подается во все социальные объекты нашего города, - поделился на личной странице в соцсетях глава администрации Мурманска Евгений Никора.

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