Сотрудник Росстандарта Мурманской области признался во взятке в 200 тысяч рублей

Чиновника задержали после того, как он получил взятку в 200 тысяч рублей. Фото: СКР по Мурманской области

В марте этого года было возбуждено уголовное дело против начальника отдела государственного контроля и надзора в Мурманской области Северо-Западного Межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Ему предъявили обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия.

По версии следователей, все произошло в 2018 году. Тогда Росстандат проверил одно из областных энергетических предприятий и выявил нарушения, например, несоблюдение обязательных требований безопасности, а также использования оборудования неутвержденного типа. Предприятию предписали устранить выявленные нарушения в срок до февраля 2020 года.

В конце месяца один из руководителей предприятия написал письмо с просьбой о продлении срока устранения нарушений. А подкрепил ее предложением дать взятку. Причем деньги бы пошли в карман чиновника из Росстандарта не просто так: он также должен был закрыть глаза на то, что некоторые нарушения не будут устранены.

- За совершение незаконных действий обвиняемый 12 марта 2020 года под контролем оперативных сотрудников УФСБ России по Мурманской области получил незаконное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. После получения денежных средств злоумышленник был задержан, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Свою вину сотрудник Росстандарта признал. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

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