В Мурманской области на 31 августа не выявлено новых летальных исходов от коронавируса

Коронавирус временно поутих. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время в Мурманской области смертность от коронавируса качается, как маятник: то в регионе сразу пять летальных исходов за один день, то, наоборот, новых жертв не выявляется.

Так, 28 августа наступило затишье на сутки - впервые с начала месяца ковид не смог унести с собой ни одной жизни. Однако 29 и 30 августа опасная инфекция воспрянула духом и одолела еще двух человек. И вот, 31 августа снова тишина. По последним данным регионального оперативного штаба, число жертв COVID-19 так и осталось на отметке в 159 жертв.

Всего в Мурманской области выявлено 12827 случаев заражения коронавирусом. Абсолютным лидером является Мурманск - 7013 заболевших, Белокаменка - 2315 случаев и Североморск - 1103 зараженных. Тем не менее много и выздоровевших - 10352 ковидных пациента уже поправились, а это - более 80%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У 13 педагогов в Мурманской области выявили коронавирус во время масштабного тестирования. Все учителя должны сдать тест на COVID-19 перед началом учебного года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru