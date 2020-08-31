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Коронавирус Covid-19

В Мурманской области на 31 августа не выявлено новых летальных исходов от коронавируса

Вторые сутки подряд обошлось без жертв опасного ковида
Наталья ЛобановаНаталья ЛобановаНатальяЛобанова
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Коронавирус временно поутих.

Коронавирус временно поутих.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время в Мурманской области смертность от коронавируса качается, как маятник: то в регионе сразу пять летальных исходов за один день, то, наоборот, новых жертв не выявляется.

Так, 28 августа наступило затишье на сутки - впервые с начала месяца ковид не смог унести с собой ни одной жизни. Однако 29 и 30 августа опасная инфекция воспрянула духом и одолела еще двух человек. И вот, 31 августа снова тишина. По последним данным регионального оперативного штаба, число жертв COVID-19 так и осталось на отметке в 159 жертв.

Всего в Мурманской области выявлено 12827 случаев заражения коронавирусом. Абсолютным лидером является Мурманск - 7013 заболевших, Белокаменка - 2315 случаев и Североморск - 1103 зараженных. Тем не менее много и выздоровевших - 10352 ковидных пациента уже поправились, а это - более 80%.

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Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости