ДТП в Карелии: пьяный водитель Lada из Мурманска врезался в Land Rover, есть пострадавшая

В аварии пострадала пенсионерка. Фото: vk.com/gibddkareliya

Мурманчанин устроил ДТП в соседнем регионе: будучи подшофе, он влетел в иномарку в Карелии, что, разумеется, не закончилось ничем хорошим.

- 30 августа в 15.00 на 411-м километре федеральной автодороги А-119 «Вологда-Медвежьегорск» в Пудожском районе 62-летний водитель автомобиля Lada, житель Мурманска наехал на стоящий автомобиль Land Rover, после чего съехал в кювет. В ДТП травмы получила 62-летняя пассажирка Land Rover, жительница Ростовской области. Женщине оказана медицинская помощь. По факту аварии проводится проверка, - сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Стоит отметить, что мурманчанин был нетрезв.

Напомним: недавно жители Мурманска на Ford Focus улетели в канаву, проезжая в Лоухском районе Карелии. Водитель не учел погодные условия при обгоне другой машины и не смог вырулить. В аварии пострадала пассажирка иномарки.

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