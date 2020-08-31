Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: "12% от тяжелых больных находятся на ИВЛ"

Дмитрий Панычев сообщил актуальную информацию по ситуации с коронавирусом в Мурманской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новая неделя традиционно началась с оперативного совещания в правительстве Мурманской области и доклада министра здравоохранени Дмитрия Панычева о ситуации с коронавирусом в регионе.

- Продолжает расти процент выздоровевших, на данный момент он достигает 83% или 10 646 человек. Коечный фонд в подведомственных минздраву и ФМБА учреждениях в достаточном количестве - свободно 57%, - отметил Дмитрий Панычев.

Если говорить языком статистики, то 92% северян из проходящих сейчас лечение болеют ковидом в легкой или средней форме, тяжелых пациентов - 8%. Из числа последних 12% находятся на искуственной вентиляции легких.

906 человек лечатся на дому и находятся под амбулаторным наблюдением, для них работает 10 патронажных бригад. Из 45 бригад скорой помощи 15 работают с ковидными пациентами. 1819 человек на прошлой неделе получили бесплатные лекарства.

Дмитрий Панычев отметил, что в ближайшее время ожидают повышение числа больных, которое произойдет из-за возвращения северян из отпусков.

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