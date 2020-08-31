Губернатор Мурманской области распорядился начать подавать отопление в жилые дома на этой неделе

Подачу тепла в жилые дома начнут на этой неделе. Фото: Олег УКЛАДОВ

На оперативном совещании 31 августа губернатор Мурманской области Андрей Чибис сделал поручение, которому симпатизируют многие северяне: начать подачу отопления в жилые дома уже на этой неделе.

Обычно горячими батареи становятся горячими после того, как пять дней подряд среднесуточная температура будет не выше +8. Иногда такой показатель можно ждать и до конца сентября.

- На прошлой неделе началась подача отопления на социальные объекты. Теперь же обращаюсь к главам муниципалитетов, чтобы отопление на этой неделе стали подавать в жилые дома. Понятно, что везде погода разная, но давайте готовиться и не ждать, - отметил глава региона. - Есть прогнозы, что к выходным у нас чуть потепление, но это "чуть" может быть скорректировано.

Андрей Чибис также отметил, что жилые помещения надо прогреть, поэтому нельзя тянуть до последнего.

- Надо сделать, чтобы людям было комфортно, и минимизировать риск распространения рахных заболеваний, в том числе и простудных, - сделал акцент Андрей Владимирович.

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