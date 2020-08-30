8-летний Денис Садов из Ковдора о поездке в Североморск: "Столько военной техники я еще не видел"

Больше всего мальчику понравился "Адмирал Ушаков". Фото: Анна Садова

Поступок 8-летнего ковдорчанина Дениса Садова, который вместе с молодыми людьми вызволил из беды пожилую женщину, упавшую в канаву, не остался незамеченным. Напомним: после случившегося юношу наградил за отвагу глава администрации Ковдорского района Сергей Сомов, а губернатор Мурманской области Андрей Чибис позвал мальчика с собой в Североморск - на форум "Армия-2020". О том, какие впечатления остались у Дениса после поездки, "КП" рассказала его мама Анна Садова.

- На форуме сыну очень понравилось: весь на эмоциях приехал, в восхищении. В Североморске он был впервые. Говорит, никогда не видел столько военной техники. Больше всего его поразил корабль "Адмирал Ушаков", - поделилась Анна Садова. - Сильно волновался когда повели на трибуну, промок там под дождем. Губернатор надел ему бушлат, что не замерз, а на корабле напоили чаем.

Как отмечает сам Денис, героем он себя отнюдь не считает. "Я просто спас бабушку, вот и все", - скромно говорит мальчик.

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