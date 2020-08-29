Что заработает, а что закроется в Мурманской области с 1 сентября

Жизнь возвращается в Мурманскую область.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Долгие месяцы жителям Кольского полуострова пришлось жить по правилам коронавируса: отказаться от культурной жизни, шоппинга и привычных развлечений. Однако трудные времена, кажется, постепенно уходят, а им на смену возвращается жизнь активная и полная радостей.
- Подходит время отмены еще одной части ограничений в Мурманской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис, - сообщил оперативный штаб Мурманской области.
Что заработает в нашем регионе с 1 сентября?
- МФЦ без предварительной записи;
- культурно-досуговые организации кроме тех, что расположены в ТРЦ;
- детские игровые комнаты кроме тех, что расположены в ТРЦ;
- детские дневные лагеря во всех муниципалитетах;
организации по спортивной подготовке;
санатории и пансионаты.
А вот работа кальянных наоборот приостанавливается до особого распоряжения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 29 августа 2020 года составило 158 человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 29 августа 2020 года (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru