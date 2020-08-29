Что заработает, а что закроется в Мурманской области с 1 сентября

Жизнь возвращается в Мурманскую область. Фото: Евгения ГУСЕВА

Долгие месяцы жителям Кольского полуострова пришлось жить по правилам коронавируса: отказаться от культурной жизни, шоппинга и привычных развлечений. Однако трудные времена, кажется, постепенно уходят, а им на смену возвращается жизнь активная и полная радостей.

- Подходит время отмены еще одной части ограничений в Мурманской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис, - сообщил оперативный штаб Мурманской области.

Что заработает в нашем регионе с 1 сентября?

- МФЦ без предварительной записи;

- культурно-досуговые организации кроме тех, что расположены в ТРЦ;

- детские игровые комнаты кроме тех, что расположены в ТРЦ;

- детские дневные лагеря во всех муниципалитетах;

организации по спортивной подготовке;

санатории и пансионаты.

А вот работа кальянных наоборот приостанавливается до особого распоряжения.

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