Под Ковдором произошло смертельное ДТП

Удар оказался слишком сильный. Фото: Мурманск ДТП ЧП

Дорога не прощает ошибок. Не простила она и опасного маневра водителю Honda. Страшная авария произошла около 15.00 28 августа под Ковдором, где лоб в лоб столкнулись «КАМАЗ» и микроавтобус. Удар оказался такой силы, что пользователей соцсетей решили, что под грузовик угодила легковушка.

- В 14.32 28 августа на 14 километре автодороги Пиренга - Ковдор произошла авария. Водитель автомобиля Honda ехал со стороны федеральной трассы «Кола» в направлении Ковдора. По предварительной информации, он выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с краном-манипулятором «КАМАЗ». Водитель Honda погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель«КАМАЗ» пострадал, ему была оказана медицинская помощь. Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщил инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

По словам северянки Mary Gladilina, знакомой с ситуацией, водитель «КАМАЗа» на исправном автомобиле с утреней медкомиссией двигался по своей полосе с положенной скоростью. Однако это не позволило ему избежать аварии. К слову, она произошла на опасном повороте, где стоят знаки «Обгон запрещен».

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