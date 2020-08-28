Погода в Мурманске и области на 29 и 30 августа 2020 года: ночные заморозки, днем до +16 градусов

Выходные в Заполярье обещают быть не слишком прохладными. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

Все ближе и ближе в Заполярье подбирается осень, тут и там оставляя свои красные и золотые следы. Тем не менее, погода в последние летние деньки будет более-менее теплой, что уже очень даже радует.

- С 29 по 31 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием малоградиентного барического поля, а траектории активных барических образований будут проходить в довольно далеко от нашего региона. В этот период по Мурманской области ожидается относительно теплая погода, местами небольшие дожди, в ночное время при прояснениях в центральных районах заморозки, - уточнили в мурманском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 29 августа, в заполярном регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6, местами заморозки до -2, днем +11+16 градусов. 30 августа метеоусловия существенно не изменятся.

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