Ушел из жизни известный мурманский художник Арви Хуттунен

Художнику могло исполниться 98 лет. Фото: минкультуры МО

27 августа в Мурманске не стало еще одного творческого деятеля - скончался заслуженный художник России Арви Иванович Хуттунен. 31 августа ему могло исполниться 98 лет...

- В Мурманск Арви Иванович приехал в 1948 году. По признанию художника, в красоту северной природы он влюбился с первого взгляда, и это нашло отражение в его живописи. Его пейзажи отличаются необычными цветовыми решениями. На его полотнах сопки, льды, небо Крайнего Севера и Арктики переливаются яркими красками, приобретая фантастический вид, - отметили в министерстве культуры Мурманской области.

Талантливый мурманчанин принял участие более чем в 100 выставках в России и за рубежом. Является автором проектов реконструкции Клуба моряков и Интерклуба в Мурманске, также занимался оформлением магазина «Полярные Зори», кировского Дома техники и Дворца бракосочетаний, кафе в Ловозере «Чум».

Арви Хуттунен не только художник, но и почетный полярник, член Союза художников России, ветеран труда. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также лауреат премии губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства».

«КП» выражает искренние соболезнования близким и родным художника.

Прощание с Арви Ивановичем состоится 31 августа в 11.30 в здании областного морга по адресу: Мурманск, улица Радищева, 29а.

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