Вынесен приговор 23-летнему жителю Мурманска, который под наркотиками сбил пешехода

Виновник ДТП признал свою вину. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

23-летнего автолюбителя из Мурманска, из-за легкомысленности которого чуть не лишилась жизни женщина, ждет колония.

Как установил суд, днем 13 июля 2019 года водитель Nissan Primera, будучи под наркотиками, на скорости 72 километра в час наехал на пешехода, который переходил дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора. ДТП произошло на перекрестке улиц Карла Маркса и Папанина. В итоге, женщина получила тяжелые травмы и перенесла несколько операций.

Тем временем, на ранее не судимого молодого человека завели уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека". Северянин полностью признал свою вину.

- Октябрьский районный суд Мурманска назначил виновнику ДТП три года лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на три года. Приговор суда еще не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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