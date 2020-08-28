Какая погода будет в Мурманской области 1 сентября

Первого сентября в регионе будет прохладно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже через несколько дней лето в Заполярье закончится, а на смену ему придет яркая осень, которая, как обычно, ознаменуется Днем знаний. 1 сентября, несмотря на коронавирус, дети отправятся в школу, а студенты - в вузы и колледжи. Правда, в этом году из-за пандемии обойдется без торжественных линеек. Брать ли с собой зонтик и стоит ли кутаться в этот день сильнее, "Комсомолка" узнала у начальника мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

- Ориентировочно, 1 сентября в Мурманской области будет от +11 до +16 градусов днем, ночью +2+7, возможны местами небольшие дожди. Облачно с прояснениями, ветер южный, - рассказала "КП" Елена Сиеккинен.

Напомним: к 1 сентября учителям Мурманской области сделают бесплатные тесты на коронавирус. Результаты анализов будут готовы до начала учебного года.

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