Художники из Мурманска вместе с детьми "поселили" на Чукотке разноцветного кита

Кит теперь радует глаз чаплинцев. Фото: vk.com/wwf

Мурманские художники, волонтеры Всемирного фонда дикой природы, оказались на Чукотке! В небольшом эскимосском селе Новое Чаплино наши творцы вместе с местными ребятами нарисовали огромного гренландского кита. Разноцветный морской обитатель теперь красуется на одном из домов.

- Мастер класс прошел на ура! – поделилась эмоциями художница Мария Михайленко. – Мы встретились с детьми, познакомились, рассказали о себе. Идея картины была в том, что внутри силуэта кита ребята пишут слова на эскимосском или чукотском – ассоциации с малой родиной – море-кит-лед-морж и так далее. А для малышей у нас были трафареты местных животных, пока им сложновато писать баллонами.

Но не только чудесный кит будет радовать чаплинцев - стараниями волонтеров современные граффити о традициях и природе появились сразу на нескольких зданиях. Одни рисунки украсили стены домиков по улице Береговой, обращенных к морю, другие расположились на въезде в село.

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