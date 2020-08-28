Художники из Мурманска вместе с детьми "поселили" на Чукотке разноцветного кита

Кит теперь радует глаз чаплинцев. Фото: vk.com/wwf
Мурманские художники, волонтеры Всемирного фонда дикой природы, оказались на Чукотке! В небольшом эскимосском селе Новое Чаплино наши творцы вместе с местными ребятами нарисовали огромного гренландского кита. Разноцветный морской обитатель теперь красуется на одном из домов.
- Мастер класс прошел на ура! – поделилась эмоциями художница Мария Михайленко. – Мы встретились с детьми, познакомились, рассказали о себе. Идея картины была в том, что внутри силуэта кита ребята пишут слова на эскимосском или чукотском – ассоциации с малой родиной – море-кит-лед-морж и так далее. А для малышей у нас были трафареты местных животных, пока им сложновато писать баллонами.
Но не только чудесный кит будет радовать чаплинцев - стараниями волонтеров современные граффити о традициях и природе появились сразу на нескольких зданиях. Одни рисунки украсили стены домиков по улице Береговой, обращенных к морю, другие расположились на въезде в село.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экспедиция Северного флота установила памятную доску на Новой Земле в честь юбилея РГО. Памятник изготовили на средства благотворителей (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru