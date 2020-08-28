Дочь пожилой женщины, попавшей в беду в Ковдоре, отблагодарила ее спасителей

Молодые люди не остались равнодушными и спасли пожилую северянку. Фото: Никита Плотников

Добрые дела должны вознаграждаться! Спасителей Евгении Ставчанской, пожилой северянки из Ковдора, решила отблагодарить ее дочь - Ольга Скуратова.

Напомним: беда с пенсионеркой произошла 23 августа, когда она упала в канаву. Женщине вовремя пришли на помощь местные жители, среди которых был 8-летний мальчик Денис Садов, а также три молодых человека - Никита и Алексей Плотниковы и Константин Зуев. С ними и связалась Ольга Скуратова, которая не могла оставить без внимания добрый поступок, спасший жизнь ее матери.

- На следующий день после спасения, дочь пострадавшей ковдорчанки взбудоражила соцсети - стала активно искать нас везде, просила откликнуться. У нас был ее телефон, так что позвонили сами, чтобы узнать, как самочувствие ее мамы. А она, недолго думая, предложила встретиться. В итоге, 25 августа мы с Ольгой увиделись, она нас поблагодарила и вручила небольшие презенты. Было приятно, конечно, - рассказал "КП" Никита Плотников.

По словам молодого человека, пострадавшая женщина чувствует себя хорошо, и потихоньку идет на поправку.

К слову, на следующей неделе четверо спасителей отправятся за награждением еще и в администрацию Ковдора, где их обещал поблагодарить за отвагу глава муниципалитета Сергей Сомов.

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