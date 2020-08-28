Жительница Североморска спасает в Крыму котенка, найденного на пляже

Котенку в Крыму нужна помощь. Фото: Из личного архива Валерии Шатецкой

Жители Заполярья известны своей добротой и отзывчивостью далеко за пределами региона. Не раз они, будучи в отпуске, приходили на помощь четвероногим друзьям, попавшим в беду. Это лето не стало исключением.

- Вчера [27 августа] на пляже в Керчи подобрали котенка. Думали, что слепой. На носу была короста из грязи. На фото нос уже отмыт. Не мог дышать и смотреть. Купили капли, все отмыли. Левый глаз открылся хорошо, правый течет, нос тоже весь в сукровице, - рассказывают свою историю жительница Североморска Валерия Шатецкая. – Завтра [30 августа] мы уезжаем. В самолет его не взять – в таком состоянии его не пустят!

Северянка надеться, что кто-нибудь из местных согласится помочь малышу. Желающих помочь просят звонить по телефону 8-999-270-04-73. Времени остается мало - совсем скоро северянам надо будет возвращаться домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области на вертолете спасали трех ослепших от инфекции котят. В экстренной эвакуации малышей из Островного принял участие неравнодушный мужчина из ЮАР (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru