На Шпицбергене белый медведь напал на туриста

Медведь искал пропитание, а нашел свою смерть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В отличие от своих бурых собратьев в Мурманской области, белые медведи на Шпицбергене все же ищут встречи с людьми и воспринимают их не как опасность, а как пищу. Поездка на арктический архипелаг закончилась для одного из туристов трагедией.

- Полицейские уведомили в 3.50 28 августа, что на человека в кемпинге возле Лонгйира напал белый медведь. В хищника выстрелили на месте, но он ушел в сторону аэропорта, который находится рядом, - рассказывает помощник губернатора Шпицбергена Сёлви Эльведаль.

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Полиция оцепила кемпинг, в котором на момент нападения находилось шесть человек. Никто из них не пострадал, но их все равно доставили в медицинское учреждение, где о них позаботятся врачи и местная кризисная бригада. Белого медведя позже обнаружили мертвым на стоянке в аэропорту.

К слову, незадолго до трагедии в окрестностях Лонгйира бродили сразу несколько косолапых. Был ли напавший зверь одним из них, неизвестно. Власти Шпицбергена расследуют произошедший инцидент.

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