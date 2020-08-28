Где в Мурманской области ударили заморозки

Заморозки становятся для северян привычным делом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как бы ни жаль было расставаться с этим прекрасным теплым летом, но дыхание надвигающейся осени слышится все явственнее. На деревьях уже видны первые желтые листочки, а в воздух даже в солнечную погоду пропитан холодом. И метеосводки лишнее тому подтверждение.

- География заморозков расширяется. Ясной ночью под влиянием арктических воздушных масс оказались еще три населенных пункта. В Алакуртти столбики термометров опустились до отметки -1,6 градуса, в Кандалакше – до -0,3 градуса и Верхнетуломском – до -0,1 градуса, - сообщает паблик «Погода в Мурманске».

К слову, в самой столице Заполярья утро выдалось тихим прохладным и малооблачным. Синоптики обещают, что днем воздух прогреется до +10…+12 градусов и, скорее всего, обойдется, без дождей.

Тем не менее, удивляться заморозкам не приходится - уже совсем скоро они станут вполне привычными.

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