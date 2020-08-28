К 1 сентября учителям Мурманской области сделают бесплатные тесты на коронавирус

Учителей протестируют на коронавирус. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже на следующей неделе жизнь в Заполярье забурлит – новый учебный год начнется в традиционном формате, правда, без торжественных линеек. В школах приняли все меры, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией как среди сотрудников, так и среди их учеников. Однако изначально не планировалось тестировать педагогов на COVID-19.

- Все педагоги Мурманской области бесплатно пройдут тестирование на коронавирус до начала учебного года. В каждом муниципалитете определена одна или несколько локаций, где будет осуществляться забор биоматериала. Составлено расписание, - сообщила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина. - Результаты тестов будут направлены в учреждения образования до 1 сентября.

Эта мера поможет еще снизить риск возникновения вспышек коронавируса в школах.

Напомним: режим повышенной готовности из рисков распространения COVID-19 в Мурманской области продлен как раз до 1 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска получил страховку за то, что заразился коронавирусом в самолете. 38-летний мужчина почувствовал себя плохо после перелета из Москвы (Подробности)

Стали известны подробности об умерших от коронавируса в Мурманской области 26 августа. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 27 августа 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru