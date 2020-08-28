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Коронавирус Covid-19

К 1 сентября учителям Мурманской области сделают бесплатные тесты на коронавирус

Результаты анализов будут готовы до начала учебного года
Елена МолодцоваЕлена МолодцоваЕленаМолодцова
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Учителей протестируют на коронавирус.

Учителей протестируют на коронавирус.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже на следующей неделе жизнь в Заполярье забурлит – новый учебный год начнется в традиционном формате, правда, без торжественных линеек. В школах приняли все меры, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией как среди сотрудников, так и среди их учеников. Однако изначально не планировалось тестировать педагогов на COVID-19.

- Все педагоги Мурманской области бесплатно пройдут тестирование на коронавирус до начала учебного года. В каждом муниципалитете определена одна или несколько локаций, где будет осуществляться забор биоматериала. Составлено расписание, - сообщила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина. - Результаты тестов будут направлены в учреждения образования до 1 сентября.

Эта мера поможет еще снизить риск возникновения вспышек коронавируса в школах.

Напомним: режим повышенной готовности из рисков распространения COVID-19 в Мурманской области продлен как раз до 1 сентября.

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