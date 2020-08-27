Погода в Мурманске и области на 28 августа 2020 года: до +14 градусов, дожди

Погода в Заполярье сохраняется прохладная. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

В Мурманской области продолжает царствовать прохлада. Солнышко скрывается где-то за тучами, и совсем не хочет выглядывать из-за них. А жаль.

- 28 августа погода в Мурманской области будет носить преимущественно антициклональный характер. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Ветер ночью северо-западный умеренный, местами сильный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7, днем +9+14 градусов, - уточнили в мурманском гидрометцентре.

К сожалению, в ближайшее время потепления не предвидится. По прогнозам синоптиков, жителей Кольского края пока ожидают лишь ночные заморозки да дожди. Зато влажная погода, которую любят грибы, отличный повод отправится на "тихую охоту" - этим летом в лесах Заполярья урожая много.

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