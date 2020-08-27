Хоккеисты из Североморска выиграли Кубок Северных городов на турнире в Таймыре

В ворота соперника было забито 12 шайб. Фото: пресс-служба СФ

Копилка североморских хоккеистов пополнилась еще одной победой! Наши земляки выиграли Кубок Северных городов в хоккейном турнире на Таймыре, разбив соперников из Норильска с фантастическим счетом. Соревнования проходили в Дудинке.

- Первый период команды завершили с равным счетом 1:1. Затем североморцы обошли соперников, забив 5 голов, на которые норильчане ответили только одной шайбой. Так же, как и в первом периоде, ее забросили военным морякам с буллита. В третьем периоде команда из Кольского Заполярья закрепила успех. После финальной сирены на табло горел счет 12:3, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

В общей сложности за время турнира флотские хоккеисты забили в ворота соперников 25 шайб, а пропустили только 5. Это был лучший показатель команды Северного флота за все время участия в Кубке Северных городов на Таймыре.

Церемонию награждения провели командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев и Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин. Завершилась она общим фотографированием команд на льду хоккейной площадки.

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