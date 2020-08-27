Пожарные спасли из горящей квартиры в Мончегорске пострадавшую женщину

Северянку передали бригаде "скорой". Фото: ГУ МЧС России

26 августа пятиэтажный дом в Мончегорске объяли языки пламени. Ситуация чуть не обернулась трагедией - огонь обступил местную жительницу, не давая выбраться на свободу. К счастью, вовремя подоспели спасатели.

- В 19.19 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: Мончегорск, улица Кондрикова, дом №24. В результате пожара в квартире пятиэтажного, панельного дома спасена женщина, она же пострадала. Ее передали бригаде скорой помощи. В квартире закопчены стены и потолок, нарушено остекление. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава и 3 единицы техники, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Мурманской области.

Причины пожара сейчас устанавливаются, проводится проверка.

Напомним: 16 августа в Кировске тоже произошел пожар в пятиэтажном доме, в котором пострадали дети. Из здания были эвакуированы 98 человек.

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