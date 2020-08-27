Детскую школу искусств в Кировске признали одним из лучших учебных заведений России

Ребята из Кировска одержали победу! Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Мурманская область покоряет новые вершины. Детская школа искусств имени А.С.Розанова в Кировске стала одним из лучших учебных заведений России. Санкт-Петербургский центр изобразительного искусства составил рейтинг по итогам творческого сезона 2019-2020 годов.

- В тройку лучших учебных заведений вошла Детская школа искусств имени А.С. Розанова на основе суммы баллов за общее количество участников, лауреатов I,II,III степени и абсолютных победителей. Более 4 тысяч работ участников из 184 населенных пунктов России боролись за звание абсолютного победителя, - поделились в министерстве культуры Мурманской области.

По итогам творческих конкурсов, звания «абсолютного победителя» была удостоена ученица кировской детской школы искусств Виктория Еприцкая, которая представила работу "В непогоду хорошо", и Арина Павлова с рисунком "Спасибо деду за Победу!".

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