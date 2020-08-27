Губернатор Мурманской области встретился с мальчиком из Ковдора, который спас пожилую женщину

Андрей Чибис поблагодарил мальчика за отвагу. Фото: www.instagram.com/chibis.andrey/

На юного героя из Ковдора, который на днях вызволил из беды пожилую женщину, обрушилась настоящая слава и призвание. Не смог ни обратить внимание на его поступок и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: 23 августа 8-летний Денис Садов помог местной жительнице, которая по неосторожности упала в канаву. Ребенок услышал крики о помощи, попытался сам вытащить северянку, а осознав, что не справится, позвал подмогу.

После такого поступка, без сомнения заслуживающего уважения, ковдорчанина с горячим сердцем пригласил на награждение глава администрации города Сергей Сомов. А глава региона решил, что юный герой достоин хорошего подарка.

- Третьеклассник Денис Садов из Ковдора спас утопающую женщину. Пригласил героя в Североморск на выставку "Армия-2020", - отмел Андрей Чибис в своем Instagram-аккаунте.

Дениса Садов посмотрел современную технику в компании губернатора и, судя по всему, остался очень доволен.

К слову, эта масштабная выставка вооружения и военной техники открылась во флотской столице 27 августа. Она будет работать три дня подряд.

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