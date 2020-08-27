Количество выздоровевших в Мурманской области превысило 10 тысяч человек

Все больше северян выздоравливают от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новая коронавирусная инфекция не отступает, но и медики не так просты, как кажется. Они отважно борются за жизнь каждого инфицированного. И хотя жертв избежать не удалось – всего от COVID-19 в Заполярье умерли 157 человек, численный перевес все же на стороне врачей.

Как сообщает оперативный штаб при правительстве Мурманской области, за последние сутки из больниц выписали 134 пациента с диагноз «коронавирус», который они смогли победить. Всего же от ковида смогли излечиться 10104 человека.

Однако под наблюдением врачей остаются и продолжают бороться за свою жизнь еще 2304 пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Всего же COVID-19 был подтвержден у 12565 человек.

Как заметил несколько дней назад министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, процент выздоровевших уже превысил 80%. Согласитесь, это не плохой показатель.

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